Vilhena derrota Colorado e é bicampeão de futsal do JOER no Cone Sul

Pela segunda vez consecutiva, atletas do time da escola Wilson Camargo, de Vilhena, derrotaram o adversário e se consagraram campeões de futsal na fase regional Cone Sul dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

Os vilhenenses venceram, na final, os atletas representantes da escola Manuel Bandeira, de Colorado do Oeste, pelo placar de 3 a 1, e se consagraram bicampeão do torneio regional.

A disputa iniciou às 07h30 deste sábado, 21, no ginásio poliesportivo de Cerejeiras, local das competições em todas as modalidades.

A equipe do Wilson Camargo foi formada pelos atletas Milton Luan, Marco Antônio, Lucas borges, Luizinho, Arthur, Bruno, Henrique, Lucas Rodrigues, José, Vitinho, Milton Kaio, Cayo Felipe e Pablo, e tem como técnico o professor Bruno Rodrigues

O time do Wilson Camargo é o atual campeão rondoniense de futsal, ao vencer seus adversários em 2017, e ocupa a quarta posição no torneio no país.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação