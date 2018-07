Nomeação de irmãos na prefeitura e Câmara gera suspeita de nepotismo cruzado em Vilhena; vereador não vê ilegalidade

O Extra de Rondônia traz à tona o que poderia ser o primeiro caso de nepotismo em Vilhena.

A nomeação de dois irmãos – um na prefeitura e outro na Câmara de Vereadores – está sendo questionada por vários internautas do site, que alertaram à reportagem sobre a possível ilegalidade.

O caso atinge diretamente dois servidores públicos municipais: Maycon Douglas Vasques da Rocha, chefe de gabinete do vereador Samir Ali (PSDB).

Consta no Portal da Transparência da Câmara que ele está nomeado desde 5 de janeiro de 2017 no Poder Legislativo. Mas, foi transferido para outros setores. A última nomeação dele aconteceu em 11 de julho deste ano.

E Kerlys Maria Vasques Jacob, lotada na coordenadoria de serviços administrativos na secretaria municipal de saúde (Semus), na prefeitura. Ela está nomeada desde 7 de maio de 2018.

Os pagamentos do mês de julho de ambos confirmam que estão ativos em suas funções (IMAGEM ABAIXO).

Contudo, o vereador Rafael Maziero (PSDB), não vê ilegalidade na nomeação dos irmãos.

O parlamentar foi autor do projeto de Lei nº 5.405, que proíbe o nepotismo na administração publica municipal e aprovada por unanimidade em sessão ordinária na Câmara em 12 de junho passado. Leia AQUI

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Maziero explicou o caso em questão: “Não configura nepotismo cruzado, já que envolve dois órgãos independentes, e as autoridades nomeantes não são as mesmas. Nepotismo cruzado se configura quando ‘A’ nomeia o parente de ‘B’ e vice-versa. Ou seja, trocam os parentes. Um exemplo de nepotismo cruzado seria o vereador nomear o parente do prefeito e o prefeito nomear o parente do vereador. É uma troca de favores para burlar a lei. Nesse caso dos irmãos, são autoridades nomeantes e poderes diferentes. Pode ser uma questão de discussão moral, mas não legal”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação