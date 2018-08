IFRO realiza “Festival de Talentos” em comemoração ao dia do estudante

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) celebrou o dia do estudante com um “Festival de Talentos”, composto por dez apresentações, escolha de Miss e Mister da instituição e desfile de roupas ecológicas confeccionadas pelos próprios alunos.

Em sua segunda edição, o “Festival de Talentos” do IFRO foi atrelado ao desfile que escolheu a miss e mister da entidade. “Os estudantes participaram da votação e ganharam a oportunidade de integrar-se com as atividades do Campus. Compartilhar essa celebração com pais e amigos que também estão presentes foi muito bom”, disse Daniely Alves, uma das organizadoras do evento.

Alunos do ensino médio, matriculados nos cursos técnicos integrados, votaram em 11 candidatas a miss e três candidatos a mister. A estudante que levou a faixa de miss IFRO, falou sobre a criação do look com material reciclado. “Busquei referência no meu curso de edificações para fazer a roupa que usei no desfile. Tentei criar um modelo sustentável usando faixas de interdição de obra”, revelou Jéssica Almeida, que também contou com o auxílio de amigas no processo de criação.

Um dos jurados do desfile, o professor e secretário de Educação Clésio Costa, fez menção à importância de iniciativas como esta. “Projetos assim proporcionam momentos de autonomia e independência aos estudantes, revela talentos e o quanto poder ser criativos”, analisa.

Uma das alunas presentes demonstrou sua surpresa com o sucesso do evento. “A escola não é só um ambiente de ensino, mas um ambiente interativo. Este evento mostrou criatividade e a diversidade da beleza. Eu nunca imaginava que um vestido feito com CDs ou sacos de lixo poderiam ficar tão bonitos!”, contou Jaqueline Silva.

As apresentações do show de talentos também surpreenderam muitos estudantes. “É uma chance dos alunos expressarem seus dons e sentir-se livres para exibir sua arte”, comemorou Cristiane Fernandes, aluna do 2º ano que ficou encantada com os talentos exibidos na tarde de festividades.

Também participaram da mesa de jurados, no desfile o diretor Geral do Campus, Aremilson Oliveira, o Dr. Jeferson Flores, tabelião de notas, o coordenador de assistência ao educando, Elisandro Martins, Danieli Janotti, administradora no IFRO, Jéssica Menezes, professora arquiteta do Campus e a 2º Miss Vilhena 2018, Milena Lupatini.

OS ELEITOS

No concurso de Miss Ifro 2018, as três primeiras colocadas foram Jéssica Luana Lopes de Almeida (1°), Larissa Gabriela Bodanese (2°) e Bianca Oliveira da Silva (3°). Entre os meninos, Fabrício Barbosa dos Anjos ganhou o título de Mister, enquanto o segundo e terceiro lugar ficaram com os modelos Vitor Mendes da Silva e Ryan Lucas de Sousa Barros, respectivamente. A faixa de Miss Simpatia IFRO 2018 foi entregue à modelo Pâmela Cristina Santos de Souza.

CONCURSO MUNICIPAL

O 2º Festival de Talentos foi atrelado ao concurso de Miss e Mister Estudantil 2018 coordenado pelo fotógrafo Richard Vargas, que busca descobrir novos talentos nas passarelas. O evento contará com a participação de todas as escolas do município e terá pré-seleções realizadas até outubro de 2018, quando acontecerá a final do concurso.

As idades para participar do evento são estipuladas de acordo com as categorias: Mini (6 a 8 anos), Mirim (9 a 11 anos), Juvenil/Pré-Teen (12 a 14 anos) e Teen (15 a 18 anos).

Participam estudantes matriculados tanto na rede pública de ensino quanto na rede privada. Inscrições e mais informações podem ser feitas no Studio Foto Charme, localizado na Rua Costa e Silva, n° 255 Sala 01, Centro de Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria