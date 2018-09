ÁUDIO: advogado comenta convocação de ex-vereador e estimativa de R$ 180 mil com celulares: “Essas pessoas não têm comprometimento com a coisa pública”

O advogado Caetano Neto comentou dois assuntos que agitaram a esfera política nesta quarta-feira, 5, em Vilhena: a convocação do ex-vereador José Garcia (DEM) para assumir a vaga na Câmara e a licitação que estima até R$ 180 mil para gastos com celulares que serão usados por vereadores e servidores da Casa de Leis. Leia mais AQUI e AQUI

Os casos, levados à tona pelo Extra de Rondônia, repercutiu na sociedade e em todo o Estado de Rondônia.

CONVOCAÇÃO DE GARCIA

Em entrevista à rádio Positiva FM, Caetano “puxou a orelha” do presidente do Legislativo, Adilson de Oliveira (PSDB), ao dizer que ele (Adilson) não poderia admitir a convocação simplesmente porque Garcia é o suplente.

Para ele, a convocação do ex-vereador tem mais a ver com um “jogo político”. “O caso que nós estamos assistindo, do Garcia, é vergonhosa, esdruxula. Devido à ética e moralidade, mães dos princípios da administração pública, o presidente não pode convocá-lo. Pela legislação, pode ter legalidade, mas não tem legitimidade, ética e moral para ser convocado. Ele tem que mandar Garcia requerer seus direitos na justiça”, observou.

R$ 180 MIL COM CELULARES

Com relação à estimativa de gastar até R$ 180 mil com celulares, o operador de Direito criticou os vereadores. “Na verdade, as pessoas não têm comprometimento com a coisa pública. Precisa um vereador ter um celular pago pelo povo de Vilhena? O país está em crise, precisa economizar dinheiro público, contar centavos para investimento na saúde e educação, e ainda continuam com essas gentilezas descabidas, desnecessárias. Não esperem dessa gente um ato de grandeza”, desabafou.

O pregão eletrônico para os serviços de telefonia ocorrerá às 9h da próxima quarta-feira, 12 de setembro. Confira o edital AQUI

>>> OUÇA O ÁUDIO:

