Acompanhado de Raupp e Confúcio, Maurão visita Extra e fala de suas prioridades como candidato ao Governo: “Nosso compromisso é investir forte no Cone Sul”

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Maurão de Carvalho (MDB), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 13.

Ele cumpre agenda no Cone Sul visando levar suas propostas como candidato ao governo do Estado.

Esteve acompanhado do senador Valdir Raupp e o ex-governador Confúcio Moura, ambos do MDB e candidatos ao Senado.

Além de Vilhena, ainda hoje, ele estará em Cerejeiras às 11h, Corumbiara às 14h, Pimenteiras às 16h, Cabixi às 18h, e Colorado do Oeste às 19h30.

Ao visitar o site, Maurão fez uma rápida entrevista e falou a respeito de suas propostas para alavancar o Estado. Fez, também, um compromisso de, caso eleito, investir forte nos sete municípios da região.

CAMINHADA EM VILHENA

Maurão iniciou sua programação de atividades com uma caminhada pela Major Amarante, principal avenida da cidade de Vilhena. Várias autoridades políticas municipais participaram do ato.

Ele comentou a recepção que teve dos moradores. “A política hoje ficou diferente. É uma campanha de caminhada. A de hoje foi muito boa. Muitas pessoas hipotecando apoio ao nosso projeto. Estamos levando nossas propostas que são necessárias para o crescimento do nosso Estado”, disse.

SAÚDE E AGRONEGÓCIO

O candidato também citou os setores de Saúde pública e agronegócio como principais para potencializar a região do Cone Sul.

Ele citou a agricultura familiar como fonte de emprego e renda. “Em Vilhena, precisamos ampliar a saúde pública. Temos propostas para este setor no nosso plano de governo. Com Confúcio Moura no governo, a saúde avançou muito, mas ainda temos mais para avançar. O agronegócio é outro setor importante que precisamos investir, na agricultura familiar. Precisamos dar condições ao produtor para que produza mais. Graças a este setor é que Rondônia cresceu. No Cone Sul há pessoas trabalhadoras, exemplos que deram a grande alavancada do Estado”, destacou.

CRESCIMENTO NAS PESQUISAS

Conforme Maurão, sua candidatura deu um salto nas pesquisas nos últimos 10 dias. Ele acredita que, por nunca ter participado de uma eleição majoritária, seu nome é menos conhecido que os outros candidatos.

Contudo, conta com a experiência política de Confúcio Moura e Raupp, que – segundo ele – muito fizeram por Rondônia.

VICE-GOVERNADOR

Maurão também falou sobre seu candidato a vice-governador, o economista Vagner Garcia. “Tínhamos seis nomes, mas escolhimos Vagner por sua experiência administrativa, já que foi secretário de fazenda de Rondônia e deu a tranquilidade que o Estado precisava para crescer, como de fato aconteceu”, garantiu

PREPARADO PARA GOVERNAR RO

Maurão de Carvalho diz estar preparado para governar Rondônia. Ele destaca como referência sua experiência política em 27 anos de mandato através de diversos cargos públicos que exerceu.

Já foi prefeito de Ministro Andreazza, cinco vezes deputado estadual, sendo eleito três vezes presidente da ALE. Destacou, também, o apoio do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

“Tudo isto nos deu capacidade para conseguir fazer um planejamento de governo. Digo com sinceridade: estou preparado para governar Rondônia. Estarei trabalhando junto com os municípios, serei um governador municipalista. E tenho certeza que teremos a maioria da bancada federal ao nosso lado, trabalhando por melhorias para Rondônia”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia