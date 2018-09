TRE nega registro a ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, mas cabe recurso

Na tarde desta quinta-feira, 13, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), empataram em 3 a 3 a decisão de acolhimento de registro da candidatura do ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon.

Entretanto, o advogado Nelson Canedo, disse via telefone a reportagem do Extra de Rondônia, que o presidente deveria ter desempatado. Com isso, assim que publicado a decisão nessa sexta-feira, 14, o causídico vai entrar com ação de embargos de declaração, para que o presidente vote e desempate, a favor ou contra. Assim, se for contra, vai entrar com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Contudo, Melki Donadon, candidato a deputado federal pelo (PDT), disse ao Site via telefone, que nada muda, pois tem direito a recorrer e a campanha continua normalmente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia