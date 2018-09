Veja quem ganhou os ingressos para o show de MC WM

O Extra de Rondônia em parceria com a Four Produções sorteou mais três ingressos para o show do MC WM que acontecerá neste sábado, 15, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

Marcado para as 23h00 o evento contará com os pré-shows de MC Lukeba, DJ Jaime e Matheus Contec.

Os vencedores são:

Cleit Raiane Costa

Débora Alexandre Rodrigues

Eliane Ferreira

Os ganhadores podem retirar seu ingresso na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, das 08h00 as 11h30 ou das 14h00 as 17h00. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação