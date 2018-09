Melki Donadon encontra com Ciro Gomes em Porto Velho e recebe apoio

O candidato a deputado federal Melki Donadon (PDT) encontrou nesta sexta-feira, 14, com candidato a presidência da república, Ciro Gomes (PDT), em Porto Velho.

O encontro aconteceu durante a visita do pedetista a Rondônia e contou com a presença do senador, Acir Gurgacz, candidato a governador do estado pelo PDT, que também recepcionou Ciro Gomes.

Melki Donadon disse que conhece Ciro Gomes desde 2002 e informou inclusive que ele já visitou o município de Vilhena.

“Foi um prazer reencontrar e conversar com o Ciro. Já o apoiei em outro pleito eleitoral”, disse Melki Donadon.

Durante o encontro Ciro Gomes demonstrou apoio a candidatura de Melki Donadon para deputado federal e afirmou que acredita que ele vai realizar um brilhante trabalho representando Rondônia, pois é trabalhador e dedicado.

“Agradeço a Ciro Gomes pelo apoio. Pretendo honrar o voto de confiança de cada eleitor rondoniense e trabalhar para promover o desenvolvimento de Rondônia”, finalizou Melki Donadon.

Autor e foto: Assessoria