PM e NI localizam mais produtos furtados na área rural e urbana de Cerejeiras

Após a prisão de Alessandro Francisco dos Santos, de 22 anos, pela Polícia Militar do município de Cerejeiras, na sexta-feira, 14, uma equipe de investigação da PM, recebeu informação que no sítio do suspeito, ainda havia uma grande variedade de produtos de furtados.

A guarnição de plantão, com apoio dos policiais do Núcleo de Inteligência de Colorado do Oeste (NI), retornaram ao local e fizeram uma varredura. Com isso, localizaram uma infinidade de objetos provavelmente, oriundos de furtos na região, inclusive armas de fogo e moto serras.

Diante dos fatos, os militares pedem a quem foi vítima de furto ou roubo em propriedade rural ou urbana, e reconhecer algum produto pelas fotos, que se dirija a delegacia de Polícia Civil, onde os produtos foram entregues às autoridades para que sejam ressarcidas aos proprietários.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia