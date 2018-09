Rosangela Donadon tem registro de candidatura aprovado pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE) aprovou nesta última segunda-feira, 17 de setembro, o registro de candidatura da deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) para concorrer à reeleição ao cargo de deputada estadual.

Nascida em Barra de São Fransciso – Espírito Santo, a candidata Rosangela Donadon mudou-se com a família para Rondônia quando ainda era criança. Casada e mãe de quatro filhos, a candidata é profissional de Odontologia e foi eleita em 2014 como deputada estadual, representando a região do Cone Sul do Estado, com um total de 11.108 votos.

Rosangela destaca que já tinha certeza da decisão do TRE-RO, e que com a publicação do deferimento consegue trabalhar com mais tranquilidade, levando segurança aos seus eleitores.

A parlamentar filiou-se ao PDT, neste último ano, para disputar a reeleição ao cargo de deputada estadual, na qual, pretende dar continuidade as atividades parlamentares em prol da população da sua região.

Texto : Assessoria

Foto: Extra de Rondônia

COMUNICADO:

Respeitando a legislação eleitoral, o espaço para comentários desta matéria não está disponível. O objetivo da iniciativa é evitar problemas jurídicos devido a possíveis ataques de internautas contra candidatos. O Extra de Rondônia pede a compreensão de todos neste período eleitoral.