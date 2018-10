Corpo de adolescente é resgatado no Rio Guaporé em Pimenteiras

O corpo de Mariah Ester de Souza, de 13 anos, foi resgatado das águas do Rio Guaporé agora a pouco por equipes do corpo de Bombeiros de Cerejeiras e Vilhena, com apoio da Polícia Militar e dos ribeirinhos.

Mariah desapareceu nas águas do rio junto com seu pai Joel na tarde de domingo, 30, quando tomavam banho numa prainha próximo onde estavam acampados em companhia de mais duas famílias. Local conhecido por acampamento do João Pirarara.

O corpo da garota foi levado para o necrotério do hospital municipal de Pimenteiras e depois será levado para Cerejeiras, onde passará por autopsia. Entretanto, as buscas se intensificam a procura de Joel que continua desaparecido.

