TRE e PF fazem operação em comitês e candidata diz que ato foi encomendado por adversários

Na manhã desta segunda-feira, 1, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), com apoio da Polícia Federal (PF) fez buscas e apreensões de materiais de campanha em comitês da candidata a deputada federal Hosana Capixaba, esposa do deputado Nilton Capixaba (PTB), em Cacoal e Porto Velho.

O fato, que tem por finalidade a averiguação de uso irregular de material , repercutiu em todos os veículos de comunicação do Estado.

Através de sua assessoria de imprensa, Hosana Capixaba tentou explicar o caso.

Ela disse que “adversários políticos, sem compromisso com a verdade, estão plantando notícias sobre possível irregularidade no material de campanha de Hosana Capixaba ao cargo de deputada federal”.

Informou que segue os rigores da lei eleitoral vigente no pais e que seu advogado, Nelson Canedo, já tomou as providências cabíveis para liberação do material para a reta final de campanha.

Hosana Capixaba acredita que este episódio foi encomendado por adversários para tentar desestabilizar sua candidatura que está forte nos quatro cantos de Rondônia. “Tenho certeza que a população vai saber discernir este momento lamentável da política de Rondônia”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e foto: Assessoria