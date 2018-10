DIA DAS CRIANÇAS: promessa faz com que irmãs promovam evento beneficente em Pimenteiras

Na última sexta-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e data alusiva ao dia das crianças, a comunidade do município de Pimenteiras teve a oportunidade de participar de uma tarde recreativa com gincanas, apresentação da companhia de teatro de Cerejeiras , sorteio de brindes e diversas guloseimas.

A festa está em sua 10ª edição sendo idealizada por Renata Alves de Souza e Fabelia Alves de Souza. O evento surgiu devido a uma promessa feita pelas irmãs, e que devido ao sucesso, se tornou tradição na cidade.

As atividades contam com o apoio de populares, agentes do Programa Saúde da Família (PSF) e empresários de Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras e Vilhena.

Toda a programação foi desenvolvida na área rural de Pimenteiras, na chacará da família Saraiva, localizada na Linha 7 do 2° para 3° eixo.

A equipe do Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Nilo Coradini