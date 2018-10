Em visita ao Extra, Expedito Neto agradece votos e afirma que vai trabalhar incansavelmente pelo Cone Sul

Na manhã desta terça-feira, 16, o deputado federal reeleito Expedito Neto (PSD), visitou a redação do Extra de Rondônia, para agradecer os votos recebidos no Cone Sul.

Neto disse que ao contrário de outros candidatos que buscou a reeleição ele foi o único que aumentou a votação em relação a 2014.

De acordo com o parlamentar, em 2014 foi eleito com 25.691 votos. Em 2018 – foi reeleito com 39.953 votos, tendo obtido 14.262 votos a mais. Em Vilhena, Neto recebeu 1.621 votos no último pleito.

Com isso, afirma que a população de Rondônia, podem esperar muito trabalho e dedicação de sua parte em Brasília na busca de recursos para o desenvolvimento do Estado, principalmente Vilhena e região.

Expedito Neto, reafirma seu compromisso com a comunidade, agradeceu os votos de confiança e está à disposição em Brasília a qualquer cidadão rondoniense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia