XIV Semana Jurídica da Faculdade reúne palestras de delegado e promotores de justiça

Entre os dias 08 e 10 de outubro os acadêmicos da décima quarta turma de direito da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (Avec) organizaram a “XIV Semana Jurídica”, evento que visa relacionar teorias estudadas com a prática da profissão. A semana reuniu mais de 400 participantes.

O evento contou palestras ministradas pelo delegado regional da Polícia Civil em Vilhena, Fábio Campos, e os promotores de justiça, Victor Ramalho Monfredinho e Mateus Kuhn Gonçalves.

Na primeira noite do evento, Fábio Campos palestrou sobre “Patrimonialismo, Democracia e Direito Fundamental ao Desenvolvimento”.

Na segunda noite da semana jurídica, o promotor Victor Ramalho Monfredinho falou sobre “A atuação do Ministério Público na defesa dos interesses difusos”. Na última noite, Mateus Kuhn Gonçalves compartilhou seus conhecimentos sobre “Delito de estupro na visão dos tribunais superiores”.

O coordenador do curso de direito, Hélio Daniel Baptista, ressaltou que a semana jurídica se tornou tradição da instituição, além de ter grande importância para os acadêmicos.

“A cada semana jurídica são trazidos renomados operadores do direito, que compartilham seus conhecimentos com os acadêmicos através de palestras sempre muito engrandecedoras. Esses conhecimentos tem o efeito de estimular nossos acadêmicos, que aceleram seus estudos no direito”, disse Baptista.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação