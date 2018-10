Moradora denuncia SAAE por descaso em atendimento e preços abusivos; última fatura possui valor superior a R$300,00

Leir Freitas, moradora do Bairro Jardim das Oliveiras, de Vilhena, se diz revoltada com uma situação que vem enfrentando ante ao Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE), que segundo ela, se arrasta por meses.

De acordo com Leir, que apresentou suas últimas faturas, no quintal onde reside há duas casas, porém a mesma mora apenas com o filho de 13 anos e no imóvel ao lado, reside uma homem solteiro, que passa grande parte do tempo fora.

A moradora afirmou já ter procurado o escritório do SAAE para reclamar por diversas vezes e em algumas, o valor da conta foi reduzido, porém, afirmou que não irá mais fazer uso do atendimento físico, devido já ter sido constrangida por uma atendente, que se irritou ao ter que explicar os aumentos a ela e que ainda disse, que a mesma teria que pagar pela emissão da segunda via, mesmo tendo ciência de que o erro havia sido do próprio sistema.

Das três últimas contas apresentadas que denunciante, uma possui valor de R$89,23, que Leir afirmou não julgar carro, porém, a conta seguinte mais que dobrou, apresentando um valor de R$192,50 , que foi questionado por ela ao assessor de comunicação da empresa, que afirmou, que iria repassar para o setor de vistoria, para que alguma providência fosse tomada, porém, até o momento nada foi feito.

Como se não bastasse, a moradora, que não pagou as faturas aguardando a vistoria para ver se havia algo de errado, foi novamente surpreendida com a chegada da conta do mês corrente, que apresentou o valor de R$363,73.

Revoltada a exorbitância dos valores emitidos pelo sistema de águas, a mulher decidiu tornar o caso público, afirmando que não irá pagar até que a diretoria do SAAE tome providências e que irá buscar seus direitos no PROCON.

“Já chegaram a imprimir segunda via de três contas minhas em rascunhos, devido eu ter me negado a pagar a remissão por erros deles. Isso é um desrespeito”, concluiu Leir.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso a diretoria do SAAE queira se pronunciar sobre o assunto.