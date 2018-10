UNESC: Alunos de medicina e enfermagem realizam treinamento de primeiros socorros

Os alunos do curso de medicina e enfermagem da Unesc realizaram na quarta-feira, 17, treinamento de primeiros socorros no campus de Vilhena.

De acordo com o professor e coordenador do curso, Flavio Ferrari, a simulação tem por objetivo ensinar aos alunos como reagir no caso de acidente, independente de terminarem o curso. “Se tiver um acidente de trânsito e o aluno estiver por perto terá que agir e aplicar o conhecimento adquirido no treinamento”, pontuou.

Flavio disse que a atividade contou com a participação de uma equipe do Corpo de Bombeiros, no qual houve simulação de explosão em uma cantina da faculdade com diversas vítimas. Com isso, 10 estudantes de medicina e 10 de enfermagem, prestaram os primeiros socorros.

Enquanto isso, os demais alunos assistiram a aula e as orientações. “A simulação da explosão é um exemplo de como eles devem reagir e proceder o atendimento as vítimas no local antes de serem levado para o hospital”, frisou o orientador.

O coordenador finalizou dizendo que os estudantes de medicina precisam estar prontos para qualquer urgência que aconteça no dia a dia, e as instruções é para ensiná-los como devem proceder diante de diversas situações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia