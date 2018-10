ARTIGO: Agora é Trabalhar e Produzir

Em breve o país terá escolhido seu novo presidente. Portanto, estamos na véspera de grandes mudanças e transformações. Este é o tempo de preparar nossas empresas. Tudo indica que na área econômica entraremos num novo ciclo, desta vez caracterizado pelo crescimento econômico.

Muitas novidades ocorrerão e a nação espera: 1.-Dias melhores; 2.-Avanços nos três setores básicos da economia: indústria, serviços e agropecuária; 3.-Investimentos expressivos, internos e externos, ocorrerão e criarão empregos, trazendo renda às diversas classes sociais; 4.-Há uma esperança generalizada; existe um otimismo sadio de que a nação acabará com a longa e maléfica recessão; 5.-Daremos passos concretos no sentido resolver os significativos problemas nacionais, num ambiente de paz e harmonia; 6.-A renovação do congresso abre significativas oportunidades de fazermos as reformas que tanto precisamos; 7.-Todos esperamos que a corrupção continue sendo combatida e punida, bem como que as receitas da união, estados, municípios e estatais, sejam gastas, agora, com honestidade e critério, porque estamos no processo de construção de um Brasil novo.

Nossos empresários, empreendedores e gestores de empresas precisam se preparar para os novos tempos. Vamos reaprender a fazer negócios e a identificar novas oportunidades. A recessão acabou e um futuro promissor se descortina diante de nós.

Convido-o a entrar radiante e confiante em 2019, com trabalho e garra, com esperança e fé. Não faltará dinheiro para bons projetos, a serem executados por pessoas sérias e responsáveis, alicerçados na livre concorrência e nas leis de mercado. Acabaram os empréstimos vultuosos, com juros subsidiados, para meia dúzia de grupos econômicos nacionais. Inúmeras oportunidades surgirão, por todo o país; a demanda reprimida vai acabar; a privatização de estatais e a ênfase na iniciativa privada impulsionarão novos negócios.

As eleições presidenciais de 2018 ficarão na história do país por que: A-O poder das redes sociais comprovou ser mais importante e impactante do que o tempo gratuito na TV; B-Ficou evidenciado que a abundância de dinheiro (lícito + ilícito) não ganha, por si só, eleições no país; C-Um bom programa de governo, a ser executado por pessoas íntegras, com conteúdo e ideias inovadoras, vale mais do que apoios partidários e apoio de caciques políticos. Sim, graças a Deus são novos e promissores tempos que se abrem diante de todos nós. Precisamos trabalhar e produzir; ser rápidos em nossas decisões; tornar nossas empresas mais competitivas e eficazes; desengavetar aqueles projetos e planos que ficaram arquivados por longo tempo; voltar a investir na educação nossa e de nossos filhos.

Há alguns meses atrás mostrei uma apostila de um curso de pós graduação em finanças e negócios, a um diretor de uma empresa local, e sugeri a ele que fosse escolhido um dos funcionários da firma para fazer esse curso. Fiquei surpreso ao ouvir sua resposta: Quem precisa fazer esse curso sou eu e não meus funcionários ! Você teria a mesma humildade? A inflação está dominada; o dólar vai cair; a balança comercial do país será superavitária; toda a produção agropecuária tem procura certa no exterior. Se não agirmos, virão pessoas do exterior e farão isso em nosso lugar.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial