Vereador denuncia perseguição política por CPI e desmente influência em venda de marmitex à prefeitura

Rafael Maziero diz que contrato é legal, mas seus pais solicitaram o cancelamento para evitar questionamentos

O vereador Rafael Maziero (PSDB) convocou coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 22, no restaurante “La Varanda”, de propriedade de sua família, para afirmar que é alvo de perseguição política por ter sido favorável à cassação do vereador Celio Batista (PR), durante o julgamento da CPI realizada semana passada, em Vilhena.

Sem citar nomes, Maziero disse que a perseguição iniciou com pessoas questionando a suposta ilegalidade com o fornecimento de marmitex da empresa de seus pais à prefeitura.

O edil explicou que no início de agosto foi realizado o processo 2298/2018, de compra de marmitex, tendo a participação de três empresas na cotação, incluindo o restaurante dos seus pais, que venceu com melhor preço.

Os marmitex começaram a serem fornecidos em setembro. E, a pedido do parlamentar, os donos do restaurante teriam pedido para cancelar o contrato. “Foi servidor apenas 25% do solicitado em contrato, que dá quase 100 marmitas. Tudo está dentro da legalidade. Mas, quando fiquei sabendo acerca do contrato, não pensei duas vezes em solicitar a suspensão porque nunca precisamos do Poder Público para sustentar o restaurante que está há mais de 30 anos em Vilhena. Meu único objetivo é de que alguém desconfie de influência de minha parte”, antecipou.

Para ele, a perseguição que sofre tem o único intuito de desestabilizá-lo moralmente. “Tentaram mudar meu voto na CPI do vereador Célio Batista, mas não cedi, porque não tenho medo”, frisou.

O parlamentar disse que vai descobrir quem são essas pessoas que estão por trás da perseguição e vai processá-los. “Apesar disso, minha postura será a mesma, com transparência e justiça, defendendo a sociedade. Mexam comigo e meus assessores, menos com minha família. Porque senão o troco vai ser maior”, disse.

Rafael finalizou dizendo que a prefeitura não pagou os marmitex fornecidos e que vai solicitar para que esse dinheiro não seja pago para o restaurante e sim destinado ao Lar dos Idosos. “Eu acredito numa Câmara unida, em harmonia, sem rachaduras, que trabalha em prol do município”, enfatizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia