Alunos da Guarda Mirim de Colorado e Cerejeiras participam de estágio de Selva em Pimenteiras

Nos dias 18 a 21 de outubro alunos da Guarda Mirim de Colorado e Cerejeiras, participaram de uma atividade denominada treinamento de Selva, no Município de Pimenteiras.

A finalidade foi ensiná-los a sobreviver em um ambiente hostil, fazendo uso somente de recursos naturais em meio a floresta. Para os Guardas Mirins de Colorado foi uma novidade tendo em vista que foi a primeira selva realizadas por eles. Nesta atividade todos superaram seus limites em meios às dificuldades presentes em um ambiente de selva.

Dentre os participantes das Guardas Mirins de Cerejeiras e Colorado, tivemos por destaques os guerreiros de Selva os coloradenses Sgt GM Fernamdo, Sd GM Lorena, Sd GM Jesiel, Al GM Guilherme, Al GM Magalhães e Al GM Xavier bravos guerreiros que demonstraram espírito de liderança, camaradagem, equilíbrio e superação de seus limites.

A Guarda Mirim de Colorado, através do Sgt PM Valdney agradece ao Sd PM Valmir instrutor da Guarda Mirim de Cerejeiras e sua equipe por abrirem espaço, a entidade de Colorado que estiveram participando de uma atividade tão importante que ficará marcada na vida dos soldados mirins. A atividade contou com Instrutores da Polícia Militar, do Tiro de Guerra 12-001 de Colorado, Bombeiro Militar, Psicólogo, monitores (ex guardas Mirins), voluntários civis que auxiliaram na logística e coordenação do evento.

Esta atividade de Selva foi de suma importância para fortalecimento e desempenho de cada participante, além de estreitar os laços entre as entidades mirins do Cone Sul.

Texto e fotos: Assessoria