R$ 7 milhões para a Saúde de Vilhena são empenhados para atender pacientes no HR

Foi empenhado ontem, dia 24 de outubro, o valor de R$ 7,1 milhões para a Saúde de Vilhena. O recurso, proveniente de emenda parlamentar, será de grande ajuda para o custeio das atividades da Saúde em Vilhena neste fim de ano. Com o dinheiro será possível comprar medicamentos, alimentos e outros itens essenciais neste fim de ano.

“Esse recurso vai ser uma ajuda imensa para nós. Poderemos atender ainda melhor nossos pacientes no Hospital Regional e em outras unidades de saúde. Queremos agradecer e comemorar este momento junto com todos os profissionais da área, que ‘dão o sangue’ para fazer a Saúde de Vilhena cada dia melhor”, conta o prefeito Eduardo Japonês.

O valor poderá ser destinado para compra de medicamentos, insumos hospitalares, alimentação, combustível ou pneus, no entanto com ele não é possível comprar material permanente (como móveis, veículos ou aparelhos) e o recurso também não pode ser gasto com folha de pagamento.

INCREMENTO MAC – O recurso é um incremento temporário de Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), que será destinado ao Fundo Municipal da Saúde a partir do Ministério da Saúde, conforme ficou assegurado pela portaria n° 3.117 publicada ainda em 25 de setembro.

Autor e fotos: Semcom