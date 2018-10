Vilhenense confirma acerto com Tiago Batizoco para temporada 2019

O presidente do Vilhenense, Waldir Kurtz, confirmou nesta quarta-feira, 24, a contratação do técnico Tiago Batizoco para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019.

“Ele é um cara que é estrategista, trabalha e mostra resultado. É o que estávamos procurando”, destacou o dirigente.

Ao longo da carreira, Batizoco acumula passagens pelo América-GO, Barcelona-RO, Comercial-MS, Cotia-SP, Cruzeiro-RO, Guariba-SP, Espigão-RO, Ji-Paraná-RO, Novoperário-MS, Rolim de Moura-RO, Santos-RO e VEC-RO.

Nos últimos dois anos, Tiago Batizoco ficou com o vice-campeonato estadual dirigindo o Barcelona.

Em 2019, o Vilhenense disputará o Estadual pela segunda vez. Neste ano, o Leão do Cone Sul ficou com a quarta colocação na competição.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida