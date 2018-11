Contábil Bandeirantes recebe prêmio “Top of Mind” como melhor escritório de Vilhena

No último dia, 27 de setembro, o Escritório Contábil Bandeirantes foi condecorado e premiado com o “Top Of Mind” na categoria de melhor escritório de contabilidade em Vilhena.

O prêmio é entregue pela The Best Pesquisas & Publicidade, e a escolha se dá por meio de apurações feitas com os populares.

Além da premiação, no mês de outubro o Escritório Contábil Bandeirantes completou 30 anos de atividades, e para celebrar a data a equipe realizou uma recepção aos clientes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação