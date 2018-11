Rondoniense terá fase de grupos e inicia no dia 2 de fevereiro

O Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional – Série A de 2019 será disputado por 10 equipes, que serão divididas em dois grupos de 5, cada, classificando-se dois de cada chave para a semifinal.

Os dois últimos de cada grupo, na fase classificatória serão rebaixados para a Segunda Divisão do Estadual. A forma de disputa, bem como os detalhes da competição foram definidos na manhã de quinta-feira, 1º, durante a realização do Conselho Arbitral.

Participaram do Conselho Arbitral representantes do Genus, Porto Velho, Guaporé, Guajará, Real Ariquemes, Ji-Paraná, Barcelona, Vilhenense e Rondoniense. O União Cacoalense não mandou representante, mas justificou a ausência.

O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) (promotora do campeonato), Heitor Costa, fez a abertura do Conselho Arbitral destacando que a competição terá início no dia 2 de fevereiro. Ele também já anunciou que o campeonato terá as bolas da marca Hulk Brasil que tem recebido elogios dos dirigentes e atletas nas competições promovidas pela FFER este ano.

Heitor Costa também fez o alerta para que os clubes providenciem com urgência os Laudos Técnicos dos estádios para que possam ser protocolados em tempo hábil junto do Ministério Público.

Quanto ao patrocínio, Heitor Costa antecipou que a entidade máxima do futebol rondoniense já apresentou um projeto para a Caixa Econômica Federal que neste ano patrocinou o Estadual. A proposta para que a Caixa volte a patrocinar a competição está sendo analisada e a FFER aguarda as definições para posteriormente repassar aos clubes.

Ficou definido que o clube campeão do Rondoniense 2019 receberá o direito de representar Rondônia na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D. Já o vice-campeão fica com a outra vaga no Brasileiro Série D e também vai disputar a Copa Verde/2020.

Segundo definido, o campeonato será disputado em dois grupos de 5 clubes, cada, que será composto da seguinte forma: Grupo A: Guajará, Genus, Rondoniense, Porto Velho e Real Ariquemes; Grupo B – Ji-Paraná, União Cacoalense, Guaporé, Barcelona e Vilhenense. Os jogos serão de ida e volta dentro de cada grupo, classificando-se os 2 primeiros de cada que irão disputar a semifinal, havendo nessa fase o cruzamento entre os grupos.

A grande final será disputada entre os dois primeiros classificados na semifinal que farão jogos de ida e volta até se conhecer o campeão 2019. O Departamento de Competições deve publicar nos próximos dias a tabela de jogos do campeonato.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida