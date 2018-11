Começa neste domingo o horário de verão; confira as regiões que terão que se adequar

Neste domingo, 04, inicia o horário de verão de. À meia-noite, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste e irá vigorar até o dia 17 de fevereiro de 2019.

Neste ano, o horário de verão foi diminuído. Até o ano passado tinha inicio no terceiro domingo do mês de outubro, mas em dezembro de 2017, o presidente Michel Temer assinou decreto que reduziu o período de duração, atendendo a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, para que o início do horário de verão não ocorresse entre o primeiro e o segundo turno da eleição.

O Palácio do Planalto chegou a informar no início do mês que, a pedido do Ministério da Educação, a entrada em vigor do horário seria adiada para dia 18 de novembro, a fim de não prejudicar provas do Enem, mas acabou decidindo manter a data de 4 de novembro.

FIM DO HORÁRIO

O governo estava analisando o possível fim, pois após uma analise ficou confirmado que o valor excessivo de consumo de eletricidade não estava ligado ao horário e sim à temperatura, sendo os horários mais quentes o momento de maior consumo da população.

Mas devido ao período com chuvas fracas o governo resolveu manter, pois mesmo após a analise ficou claro que a medida reduz cerca de 0,5% do consumo de eletricidade e faz com que a distribuição ocorra para todos.

Texto: G1.com

Foto: Ilustrativa