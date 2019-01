Caminhão carregado com soja tomba próximo a ponte do Rio Colorado

Um caminhão carregado com soja, com destino ao porto do Rio Madeira, em Porto Velho, tombou ao fazer a curva do Rio Colorado, no km 65 da BR-435.

De acordo com o motorista Geovane, ao tentar realizar a curva, percebeu que a traseira do caminhão ergueu e acabou perdendo o controle da direção, vindo a tombar na lateral da via.



No veículo também viajava a esposa do motorista, que apesar de sofrer ferimentos leves, se queixava de fortes dores na coluna.

A mulher foi conduzida por populares até o hospital de Colorado e o motorista ficou no local para acompanhar a remoção do veículo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia