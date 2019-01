Domingo tem gincana de motos em Vilhena

A Street Car Moto Show realizará neste domingo 13, a gincana de motos “Fúria sobre Rodas & Encontro de Rebaixados”, na praça do Shopping, localizada na Avenida Brigadeiro em Vilhena.

O evento ocorrerá das 14h00 as 21h00, e contará com a sonorização do “Reboque Cruel” e DJ Edimar Secco.

As entradas serão vendidas a R$ 20,00, por piloto. Para mais informações entrar em contato através do telefone 69 9 8453-1194.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/ Divulgação