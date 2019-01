CABIXI: sitiantes estão isolados por causa da chuva; vídeo

No final da tarde desta terça-feira, 29, a redação do Extra de Rondônia recebeu vídeo produzido por moradores do distrito do Planalto São Luis, região que pertence ao município de Cabixi, onde mostram a calamidade que se encontram os sitiantes.

As imagens foram feitas por agricultores das linhas 8, 9 e 10 – que estão ilhados em suas casas e até mesmo outras que foram tomadas pelas águas do Rio Belo que corta a linha 9.

Alguns locais as águas cobriram boa parte das áreas de pastagem e animais estão sendo retirados com barcos improvisados.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta