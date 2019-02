Moradores reclamam da falta de energia há mais de 40 horas em distrito de Chupinguaia

Os moradores do distrito Boa Esperança do município de Chupinguaia entraram em contato com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia nesta quinta-feira 31, para relatar que estão há mais de 40 horas sem energia na região.

Segundo os moradores desde a última terça-feira 29, a energia parou de funcionar na localidade. Com isso, causou prejuízos aos populares que perderam muitos produtos armazenados em geladeiras e freezers, além de se sujeitaram a ficar sem água e não poder usar alguns eletrodomésticos.

Os moradores ainda relataram que entraram em contato com as Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), mas não obtiveram resposta da companhia elétrica.

A reportagem entrou em contato com Paulo Cesar, representante da ouvidoria da Ceron, o qual explicou que um dos cabos da torre de transmissão rompeu, e isso acabou deixando a região sem energia. Porém, Paulo afirmou que uma equipe técnica da companhia foi solicitada e assim que o problema for resolvido a energia voltará na localidade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia