Acidente entre um carro e três motocicletas deixa dois feridos na BR-364

O acidente envolvendo um carro Fiat Uno Vivace, com placas de Curitiba, duas Honda CG Titan e uma Honda Biz, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 06, na BR-364, em Frente ao posto de Combustíveis Mirian, saída para Cuiabá, em Vilhena.

Devido o motorista do Uno não lembrar ao certo como se deram os fatos, os condutores da Biz e de uma das CGs terem sido conduzidos ao hospital com escoriações leves e o piloto da terceira motocicleta ter fugido do local, não foi possível precisar a logística do acidente, que somente será possível com o resultado da perícia técnica.

Porém, de acordo com a cena, é possível supor que o motorista seguia pela BR-sentido Porto Velho, quando ao tentar acessara a Avenida Marechal Rondon foi atingido lateralmente pelos motociclistas que saiam da mesma para cessar a BR.

Apesar da gravidade do acidente, nenhuma das vítimas apresentou ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desviou o trânsito do local até a desobstrução da via.

Texto e fotos: Extra de Rondônia