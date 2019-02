As taxas dos Detrans de RO e de outros estados tiram tudo o que podem do bolso dos proprietários de veículos

Compare: o primeiro emplacamento de um carro em Rondônia, valor cobrado pelo nosso Detran, é de 359 reais e 76 centavos. Estão aí incluídos a vistoria, a emissão da CRV, o lacre da placa com tarjeta e autorização para confecção de placas e tarjetas.

Ou seja, você tem que pagar taxa e mais taxa para poder rodar com seu carro novo. Quase 360 reais. Mas se você fosse do Amapá, esse valor cairia quase três vezes. Ao invés dessa grana toda, para o mesmo serviço, o Detran de lá lhe cobraria exatos 125 reais e 84 centavos para emplacamento sem alienação e 140 reais e 83 centavos para licenciamento com alienação.

No Acre, aqui pertinho, essa serviço idêntico sairia por 142 reais. Tem alguma explicação lógica essa diferença absurda? Mas no Amazonas, o emplacamento de carro novo custa exatos 71 reais e 67 centavos. Basta pesquisar na internet que os números estão lá, disponíveis. Ora, baseado em que, Rondônia cobra esse valor exorbitante, quando o amazonense paga cinco vezes menos? Esse custo, nos quatro estados, não incluem o preço das placas, que o pobre coitado proprietário do veículo tem que pagar em separado.

Elas podem custar entre 150 e 90 reais (em Rondônia é 180), mas quando for implantada a placa do Mercosul, o preço saltará para 390 reais em todo o país. Uma vergonha! Outra diferença assustadora. A primeira habilitação em Rondônia custa 325 reais e 13 centavos para uma categoria e 395 reais e 81 centavos para duas, apenas nos custos pagos só para o Detran.

Afora todos os demais custos, que acabam elevando o preço final para até mais de 2 mil reais (auto escolas, aulas práticas, simuladores, exames médicos e etc…). O Detran do Acre cobra taxa de 315 reais, excluindo também taxas e exames médicos. Se você tiver seu veículo apreendido, em Rondônia vai gastar uma grana preta para liberar: a liberação, 108 reais e 85 centavos; Taxa diária de permanência (11,31 reais por dia) para veículo pequeno, ou seja, motos e 24,03 para veículo médio, automóvel e camionetas.

No Amapá, só para comparar o dono do veículo paga uma taxa diária de 6 reais e 50 centavos para motos e 13 reais para carros. No Acre, a diária da apreensão é de 5 reis e 30 centavos para motos; 8 reais e 84 centavos para carros. Por que se paga aqui três vezes mais do que o maior preço da região norte? Ninguém sabe. Uma vistoria simples de veículo custa entre 120 e 150 reais na terceirizada e mais 54 reais e 42 centavos para o Detran homologar. Doentio, não é? Ou seja, você paga mais uma taxa para o Detran validar a inspeção feita por uma empresa que o próprio Detran credenciou. Vergonha!

A Assembleia Legislativa quer saltar para o lado da população. O novo presidente, Laerte Gomes, já avisou que o parlamento vai exigir a abertura da caixa preta e pode até criar uma CPI. Seria ótimo se deputados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará e outros Estados fizessem o mesmo. O Brasil está mesmo mudando? Enquanto a exploração do contribuinte for mantida, não se pode falar em mudanças reais…

CAIXAS PRETAS NUNCA ABERTAS

Em relação ao Detran de Rondônia e aos Detrans de todo o país, a verdade que o pacote de taxas, emolumentos, impostos, serviços, placas, lacres, tarjetas, se transformou em caça níqueis ao bolso do contribuinte. Não é só o Detran de Rondônia, que transformou o dono de um carro como se ele fosse um caixa eletrônico de banco, de onde basta apertar as teclas para jorrar dinheiro.

Embora em valores menores, porque Rondônia é campeã de exploração dos seus contribuintes, nessa área, todos os Detrans se transformaram em máquinas de fazer grana. Muita grana. É um pacote de caixas pretas nunca abertas, como a do nosso por aqui, onde não se sabe para onde vão todos os milhões e milhões arrecadados e de que forma eles retornam, em serviços, para a comunidade.

Numa entrevista à Record News e SICTV/Record, o presidente Laerte Gomes já avisou que os deputados vão a fundo no assunto. Vão levantar toda a situação e exigir mudanças, principalmente em relação aos altos preços cobrados. É bom que o governador Marcos Rocha também de preocupe com o assunto, porque a nova equipe também pode ter problemas no futuro. Principalmente uma das principais figuras da nova administração, que já anda falando e fazendo bobagens dentro do importante órgão. Olho vivo!

Texto: Sergio Pires

Foto: Ilustração