Vilhenense entra em campo domingo diante da União Cacoalense no Portal da Amazônia

O Vilhenense Futebol Clube entra em campo neste domingo, 17, diante da União Cacoalense, a partir das 10h00 (horário de Rondônia), no Portal da Amazônia, valido pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

O Leão do Norte ocupa a 3º posição, atrás do Guaporé e do líder Ji-Paraná, que somam dois jogos, com apenas um do Vilhenense. Já a Raposa da BR, é o lanterna do grupo e vem de uma derrota no último confronto contra o Guaporé.

O Vilhenense disponibilizou à venda os ingressos para duelo contra a União Cacoalense . Os bilhetes antecipados estão sendo à R$ 10, nos pontos de vendas: Banca do Zoio, Banca da Brigadeiro, Portal Ferragens, Tapeçaria Cechinel, Valdir – Tend Tudo, Distribuidora Líder, Bar do Luizão e Dona Elna – mãe do tukinha no setor bodanese.

Texto e fotos: Extra de Rondônia