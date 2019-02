Espécie exclusiva de cervídeo pode ter habitat natural na região de Vilhena

Na próxima semana a cidade receberá uma comitiva de cientistas de São Paulo que vão fazer estudos para comprovar ou não a existência do animal, que faz parte da família dos mamíferos ruminantes.

A pesquisa contará com suporte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme adiantou com exclusividade ao Extra de Rondônia a titular da pasta, Marcela Almeida.

Segundo a gestora, a pesquisa será feita por biólogos da UNESP (Universidade Estadual Paulista), do campus de Jaboticabal, interior do Estado de São Paulo. As evidências levantadas apontam que o animal, uma espécie de veado, pode ser exclusiva da nossa região e ainda não catalogada. “A confirmação coloca Vilhena em destaque no mapa ambiental do país e até mesmo em âmbito internacional”, destaca Marcela.

Os cientistas chegam ao município na próxima semana, e a agenda de palestras e outras atividades da pesquisa será divulgada nos próximos dias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração