Locutor de rodeio fala sobre trabalho filantrópico desenvolvido no Cone Sul

Na tarde da última segunda-feira 18, visitou a redação do Extra de Rondônia o locutor de rodeio Jeferson Costa, mais conhecido como “Lobo das Arenas” para falar sobre as atividades de filantropia realizada em várias regiões do Cone Sul.

O Lobo das Arenas conta que 80% do seu patrocínio é destinado a entidades carentes ou que desenvolvem ações em prol dos populares sem visar lucros.

O artista revela que realiza trabalhos voluntários para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), por meio dos eventos de locução, isso nas cidades de Colorado e Chupinguaia com o “Desafio do bem”, além de doar 30% ao Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer.

Segundo Costa, suas atividades vão além da contribuição as entidades, pois sempre que pode mobiliza os companheiros de rodeio para realizar doações de cestas básicas a pessoas de baixa renda ou que estão passando por dificuldades.

Jeferson pontua que é um locutor carismático, de forte presença e controle de público. “Minhas animações são diferenciadas e de alta qualidade, o que faz com que todos os anos eu participe dos rodeios realizados em Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Colorado, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Cacoal”.

O locutor narra que está há cinco anos trabalhando com entretenimento de rodeio, e em 2017 recebeu o título de revelação do ano, premiação vinda diretamente de Barretos e que trouxe o convite para participar do maior evento sertanejo do país. “Foi uma honra, mas devido a morte de um dos meus companheiros de trabalho não pude participar”, lembrou ele.

Para quem quiser acompanhar seu trabalho, o locutor estará participando do “Oba Oba Rodeio” que acontece entre os dias 08 a 10 de março em Vilhena.

Jeferson Costa finaliza agradecendo ao Spaço Country, Equipe Pimenta Doce, Bruno Michel responsável pela “Oba Oba Rodeio” e o deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB).

Para contratá-lo basta entrar em contato 9 8106-5880 falar com Fernando Fava ou 9 8110-8750 Jeferson Costa.

Texto e foto: Extra de Rondônia