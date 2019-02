Vera da Farmácia apresenta volume expressivo de ações do mandato: “Pretendo melhorar ainda mais”

A vereadora Lúcia Borba Jesuíno, a popular Vera da Farmácia, eleita para representar um dos bairros mais importantes e carentes de Vilhena no Parlamento Municipal, elenca uma vasta lista de ações implementadas nos primeiros dois anos de mandato.

Apesar dos solavancos da política administrativa local com a troca do comando do Executivo em pleno andamento da gestão, Vera da Farmácia (PMDB) mantém sua agenda focada no atendimento de demandas da comunidade e espera ter a oportunidade de dar prosseguimento ao trabalho depois de 2.020, portanto deve concorrer a mais um mandato.

Um breve balanço as iniciativas da vereadora comprovam que Vera promoveu ações em diversos setores da administração municipal e cumpriu bem o papel de intermediar o encaminhamento de verbas estaduais e federais ao Município em articulação com deputados estaduais e federais.

Neste âmbito, os parceiros principais da vereadora foram a deputada estadual Rosangela Donadon e a ex-deputada federal Marinha Raupp, além do ex-senador Valdir Raupp. “Agradeço de todo o coração o apoio e pronta resposta que tive destes parlamentares aos pedidos que encaminhei, que representaram avanços para Vilhena”, destacou a vereadora, em entrevista ao Extra de Rondônia.

MEDICAMENTOS PARA O HR

Pontuando algumas ações da primeira metade do mandato, Vera destaca o aporte de verbas para aquisição de medicamentos ao Hospital Regional, em parceira com a deputada Rosangela Donadon; a implantação de atendimento no horário noturno na Unidade Básica de Saúde do Cristo Rei; elevação do número de atendimentos para realização de exames no Hospital Regional; todas na área da saúde. Mas a menina dos olhos da vereadora é a conquista de verbas federais para construção de unidade do CAPS, no valor de mais de R$ 700 mil, em ação articulada com Valdir Raupp, tendo como contrapartida emenda impositiva da vereadora no valor de mais de meio milhão.

EDUCAÇÃO, ESPORTE E AGRICULTURA

Na Educação e Esporte, a vereadora trabalhou para captação de recursos para ampliação de estabelecimentos escolares – caso da Escola Luís Rover, assim como para obras de edificação de novas escolas; conseguiu a implantação de gestão militar na Escola Cristo Rei; e encaminhou recursos de emendas impositivas para programas de estímulo a prática esportiva.

No setor produtivo, Vera foi responsável pela viabilização do Programa “Porteira Aberta” estabelecendo a criação de um fundo financeiro para custeio das ações, ação que tirou a medida do papel e transformou em realidade. Também carreou recursos através de emenda impositiva para aquisição de caminhão a fim de atender demandas da secretaria municipal de Agricultura.

Vera também encaminhou verbas através de emenda impositiva para aquisição de veículo para prestar serviços à Secretaria Municipal de Administração; conseguiu recursos para investimento em iluminação pública na Avenida Melvin Jones; e garantiu pavimentação em vias do Cristo Rei.

EMENDAS IMPOSITIVAS

A lista detalhada de ações da parlamentar poderia ocupar várias laudas de texto, mas pode ser bem resumida em mais de R$ 700 mil em investimentos através de emendas impositivas, verbas destinadas a diversos setores da administração municipal; a apresentação de cinco projetos de Lei; e dezenas de indicações reivindicando ação do Executivo em atendimento a demandas encaminhadas ao seu gabinete pela comunidade.

Plenamente acessível e sempre disposta a ouvir sugestões e pedidos, Vera mantém seu gabinete à disposição da comunidade sem restrições e se movimenta bem no cenário político independente das mudanças ocorridas na gestão do Executivo ao longo da gestão. “Creio estar conduzindo bem o mandato e pretendo melhorar ainda mais, e trabalho no sentido de ter a oportunidade de dar continuidade às minhas ações na próxima legislatura”, declarou a vereadora.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia