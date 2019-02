VÍDEO: após vaias contra vereador, 1ª sessão da Câmara termina em “quebra-pau” em Cacoal

A 1ª sessão da Câmara de Vereadores de 2019 ficou marcada por tumulto e clima tenso no município de Cacoal.

A sessão, que iniciou às 18h30, chegou a ser suspensa por 15 minutos pelo presidente da Casa, Valdomiro Corá, devido a vaias e gritos contra um vereador conhecido por Rogerinho.

Logo após o retorno aos trabalhos da Casa de Leis, um grupo de manifestantes denominado “Cacoal na Depressão” saiu da sessão quando, na porta da Câmara, iniciou a troca de insultos entre os manifestantes e outro grupo de pessoas que supostamente seriam seguranças de Rogerinho.

O bate-boca deu lugar a trocas de socos e a confusão se deu início resultando em muita gritaria e pessoas feridas. Com isso a sessão da câmara foi encerrada e a polícia foi acionada.

Todos os envolvidos, seis de acordo com a polícia, foram levados para a delegacia onde tiveram de dar explicações. Um manifestante do grupo “Cacoal na Depressão” ficou ferido e outra pessoa, supostamente segurança de um vereador, teve até a camiseta toda rasgada na troca de socos.

Texto: Extra de Rondônia (Com informações do Rondônia In Foco)

Foto: Rondônia In Foco

Vídeo: Divulgação