Hoje tem “Sexta Acadêmica” no Old Ranch; confira a programação deste final de semana

O Old ranch está com uma nova programação para seus clientes, agora a casa mais sertaneja de Vilhena abrirá todas as sextas, sábados e vésperas de feriados a partir das 21h30.

As sextas-feiras serão acadêmicas com entrada liberada das 21h30 as 01h00 para estudantes que comprovarem por meio de carteirinhas, boletos ou atestado de matricula.

E tem mais, além da entrada free os universitários receberão bebidas em dobros a preços promocionais. E para inaugurar a programação, a animação desta noite ficará por conta de Pollyana Velten, Robson Reis e Lucas Ponce.

Já no sábado será dia de show acústico com Dhione Silva e Pedro Luccas & Vinicius.

Não perca tempo e vá conferir, O Old Ranch está localizado na Avenida Major Amarante, 4229, Centro. Para mais informações entrar em contato pelo telefone 9 8134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação