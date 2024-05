Um acidente envolvendo uma motoneta Biz e uma picape S10 ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, 10, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da motoneta seguia pela Avenida Presidente Nasser no sentido da Avenida Rondônia, quando, no cruzamento com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, colidiu com a picape S10, que transitava no sentido da Avenida Melvin Jones.

No momento do choque, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido e levado ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A colisão foi tão impactante que a motoneta teve a parte da frente separada do chassi.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec) e posteriormente registrou a ocorrência.