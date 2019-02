Vereadores pedem a prefeito que cumpra lei de revisão de cargos e salários dos servidores de Colorado

Na quinta-feira, 21, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Colorado do Oeste, Gercino Garcia Sobrinho (PMN), acompanhado do vereador Claudair da Silva (PRB) popular “Buiu”, estiveram reunidos com o prefeito José Ribamar de Oliveira, (PSB), para tratar de assuntos referentes aos servidores públicos.

De acordo com os parlamentares solicitaram ao prefeito que compra a Lei Municipal 1.841/2015 – que trata sobre a revisão do plano de cargos e salários dos servidores municipais.

Gercino e Buiu



Texto e fotos: Extra de Rondônia