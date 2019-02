Prefeitura de Parecis abre processo seletivo para nível superior com salários de até R$ 8 mil

A prefeitura de Parecis está com processo seletivo aberto para a contratação de três médicos clínicos gerais, sendo dois com jornada de trabalho de 40h e um de 20h.

A seleção ocorrerá por meio de analise de currículos, e o contrato será para três meses podendo ser prorrogado por igual período. Os salários variam de R$ 4.087,50 a R$ 8.175,00, além das gratificações.

As inscrições irão de 27 de fevereiro a 01 de março, das 08h as 12h no Departamento de Recursos Humanos – prédio da prefeitura, localizado na Rua Jair Dias, 150 – Centro. Confira o edital.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução