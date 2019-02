Fimca encerra semana jurídica da 1ª turma de Direito com palestra na OAB

Acadêmicos lotam a subseção da OAB em Vilhena no encerramento da semana jurídica da 1ª turma do curso de direito da Fimca

Sob a presidência do coordenador do 1º Curso de Direito da Fimca, Ederson Deiró, pósgraduado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, acompanhado do diretor da unidade de Vilhena, professor Wellington Moura, a solenidade de encerramento da Semana Jurídica, realizada na Seccional da OAB Vilhena, onde os acadêmicos foram recepcionados pela presdinte da Ordem Vera Lúcia Paixão.

Na solenidade o coordenador do curso, o Analista Judiciário Ederson Deiró, disse que essa era “uma semana de recepção” dando as boas vindas aos alunos que ingressaram na carreira jurídica, sendo “uma das mais belas a se seguir”. Explicou que o curso de Direito oferece um leque extenso de opções para depois de formados, podendo seguir diversos caminhos, seja como advogado, promotor, juiz, delegado, procurador da república, professor, mestre e tantas outros. Elogiou os acadêmicos por terem dado o primeiro passo para alcançarem seus objetivos, sendo esta atitude a mais importante. Disse que “você determina suas atitudes, e suas atitudes determinam seu sucesso”. Finalizou agradecendo a cada acadêmico por ter escolhido a Fimca, e se comprometeu, juntamente com o Diretor da instituição em Vilhena e diante de todos em melhor servi-los.

O diretor da unidade, professor Wellington Moura, deu a boas vindas aos alunos, falou da fundação da faculdade, em 1998 e está em Vilhena desde o ano de 2013, e hoje oferece vários cursos, entre eles Odontologia, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia e agora o curso de Direito. Na mesa receptora contou com a presença da Procuradora da República, Samara Yasser, Yassine Dalloul, do Delegado de Polícia, Thiago Araújo Laiola, do Advogado empresarial, Sandro Salonski e do Secretário de Educação do Município, Clésio Cássio Almeida, que falaram aos alunos cada qual sobre sua profissão, como é e qual caminho a ser trilhado para alcançar. Trazendo aos acadêmicos uma oportunidade de conhecer pessoas que como eles deram, um dia, o primeiro passo. Demonstrando que cada acadêmico tem em suas mãos o instrumento para alcançar o sucesso.

Na sequência, coordenado pela presidente da Subseção, Vera Paixão, a diretoria da seccional, composta pelos advogados, Tulio Magnus de Mello Leonardo, vice-presidente, Izabela Mineiro Mendes, tesoureira, Mario Vitor Machado, comissão de ética, Amanda Setúbal – Adriel Kelm, OAB Jovem, Renilda, Paloma, comissão de Direitos Sociais, falaram aos acadêmicos sobre a entidade que os representa, sobre as prerrogativas de advogados abrindo as portas da entidade que é a casa do operador do direito.

Antes do encerramento foi passado um vídeo com as palestras da semana, contendo várias fotos, bem como fotos de todos os acadêmicos matriculados no curso, foi uma grande surpresa para os alunos. No final do evento foi servido um coquetel. Os acadêmicos de direito ficaram satisfeitos com a solenidade de encerramento da semana jurídica, para a acadêmica Ana Mlak o evento trouxe “a certeza de que a Fimca se preocupa com a formação pessoal de cada acadêmico, e que sua escolha foi mais do que acertada”, frisou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Divulgação