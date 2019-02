O “sumiço” da vice-prefeita e as ações na justiça para barrar arquiteto e IPTU – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ AINDA HÁ TEMPO

A enquete do Extra de Rondônia, que analisa nove “prefeituráveis”, movimenta a classe política local. Até hoje, o prefeito Eduardo Japonês (PV) lidera a sondagem, seguido pelo empresário Jaime Bagattoli (PSL) e a ex-prefeita Rosani Donadon. Eles têm os maiores percentuais do grupo. Esclarecemos – mais uma vez – que o objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar sobre os assuntos mais relevantes em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico. A enquete ficará no ar até às 11h de segunda-feira, 25, quando matéria mostrando os resultados será publicada. Ainda a tempo de participar!

@@@ GASTOS E MAIS GASTOS

Apesar das declarações por parte dos vereadores de eficácia no serviço público, a reforma da Câmara de Vilhena, que vai custar mais de R$ 3,5 milhões aos cofres públicos, não foi concluída no tempo estipulado. Conforme a placa instalada na obra, ela deveria ser concluída em 26 de janeiro passado (leia AQUI). O mais intrigante é que uma empresa foi contratada, pelo valor de R$ 100 mil, para fiscalizar a construção da obra. Brincadeira!

@@@ AÇÃO CONTINUA

O advogado Caetano Neto apresentou nesta semana Ação Popular na tentativa de obter do Judiciário a declaração de nulidade do contrato firmado entre a Prefeitura de Vilhena e a empresa Jaime Lerner Arquitetos Associados S/S, de Curitiba, no valor de R$ 610 mil para prestação de serviços por técnicos especializados de estudos de macroestruturação visando subsidiar adequações no Plano Diretor de Vilhena. A contratação se deu por contratação direta, sem licitação. A princípio, a Justiça negou a liminar requerida pelo advogado, mas a ação prossegue na Justiça, que determinou intimar o prefeito Eduardo Japonês para que o mesmo possa apresentar contestação. “Acredito eu que a sentença se dará efetivamente pela nulidade do contrato e pelo ressarcimento aos cofres públicos, se durante este período for realizado algum pagamento à empresa”, disse o causídico.

@@@ “SUMIÇO” DA VICE-PREFEITA

Ainda falando em Caetano. Em visita ao Extra de Rondônia, ele questionou a promessa da vice-prefeita Maria José da Farmácia (PSDB), que, na campanha eleitoral, disse que seria a “ponte” entre a prefeitura e a população para tentar resolver os problemas da sociedade, e, agora, simplesmente desapareceu. “Maria José é pioneira em Vilhena e foi uma excelente vereadora. Deixou o parlamento de forma elogiável e tem um curriculum invejável. Mas foi candidata ao lado de Japonês para ajudar à população. Essa foi a mensagem na época eleitoral. Ela dizia ‘pode contar comigo’, ‘eu estarei diuturnamente na prefeitura’. Só que, passados 8 meses que ganhou a eleição, ela está afastada do povo. Nem em reuniões oficiais da prefeitura aparece, nem mesmo quando o prefeito está fora da cidade. Ela recebe R$ 16 mil como vice-prefeita para trabalhar pelo município. Hoje ela não aparece nem para dar um ‘bom dia’ nessa administração. Se ela não é ouvida pelo prefeito, se existe algum problema entre os dois, a população precisa saber. É importante que Maria José responda ao povo, sob pena de acharmos que ela mentiu em campanha”, questionou o advogado.

@@@ SEM NOMEAÇÃO

A falta de diálogo entre Japonês e Maria José foi levada à tona pelo Extra de Rondônia. Há duas semanas, o prefeito esteve em São Paulo e quem o representou em atos oficiais foi o professor Gilson Ferreira, que, mesmo sem nomeação, dá ordens na prefeitura de Vilhena. Apesar de ser a vice, Maria José não compareceu aos atos.

@@@ IPTU DESPROPORCIONAL

O também advogado Carlos França ajuizou este semana Ação Popular contra o polêmico aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em Vilhena. Ele requer a suspensão da cobrança que inicia em maio. O aumento foi sancionado pelo prefeito Eduardo Japonês, após aprovado pela maioria dos vereadores. Apenas Carlos Suchi e Rogério Golfetto foram contrários. O então presidente da Casa, Adilson de Oliveira, não votou por força da função, já que só decide para desempate.

@@@ CANETADA

De uma canetada só, Eduardo Japonês determinou a notificação de 13 mil devedores da prefeitura de Vilhena. Os nomes estão expostos no Diário Oficial do Município.

@@@ DE BOCA FECHADA

O autônomo José Osmani reclama via redes sociais: em novembro, protocolou ofício requerendo a relação dos mais de 500 assessores nomeados na prefeitura de Vilhena. Ele garante que encontra muitas dificuldades para receber essas informações. “Eu preciso desses números e até agora não me respondem. Eu defendo transparência nas ações, mas há pessoas que só querem divulgar coisas boas. Vamos abrir a ‘caixa preta’ e mostrar a realidade do município”, desabafa.

@@@ FERVEU

Repercutiu no mundo político de Colorado do Oeste a matéria de compra de 13 celulares para vereadores, feita com verba pública. O assunto viralizou nas redes sociais. O presidente da Casa de Leis, Gercino Garcia (PMN), não vê nada de errado nos parlamentares terem os aparelhos, nem mesmo que seja pago com dinheiro do povo. Se não bastasse isso, outro assunto polêmico deve estremecer nessa semana o Legislativo coloradense. Fiquem ligados no Extra de Rondônia.

@@@ LIDERANÇA PEDE

O deputado federal Coronel Crisóstomo (PSL), em visita ao Extra de Rondôinia nesta semana, decidiu: seu pré-candidato a prefeito de Vilhena chama-se Jaime Bagatolli. Ele garante que se o empresário decidir mesmo disputar o Palácio dos Parecis, será eleito. “Tenho uma dívida moral com ele”, afirmou.

@@@ NIVER

Na tarde deste sábado, 23, moradores da linha 01, km 8, área rural do município de Cerejeiras, se reuniram na comunidade “Menino Jesus de Praga” para comemorar os aniversários de Sebastião Pedra Vieira Filho, conhecido como “Tiãozinho” e de seu neto, Thayles Rafael Vieira (FOTO ABAIXO). A alegria tomou conta dos presentes, que se deliciaram com um saboroso jantar. Parabéns!

