Exame de autópsia não encontra marcas de agressão em ossada localizada em Vilhena

O Extra de Rondônia acaba de receber informações de que o exame de autópsia realizado na ossada encontrada na tarde de domingo, 24, em uma chácara no Bairro Tancredo Neves, em Vilhena, não constatou nenhum tipo de lesão que possa ter causado a morte.

As análises periciais realizadas no cadáver ainda no local, já haviam dado o mesmo resultado, porém, a ossada foi submetida a exames mais detalhados na manhã desta segunda-feira, 25, e mais uma vez, nada foi encontrado.

Ainda segundo informações levantadas pela reportagem do site, foi realizada a coleta de material genético, que será submetido a exames clínicos para que além da causas da morte, possa também ser descoberta a identidade da vítima.

Ainda não há previsão de quando tais exames ficarão prontos, o que se sabe até o momento é que a ossada é de um homem e que havia sido desovado no local a mais de 15 dias.

Texto e foto: Extra de Rondônia