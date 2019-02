Vilhenense transforma hobby em empreendimento

A dona de casa Rita Saito, com o apoio do Sebrae, transformou seu hobby e tornou-se uma Microempreendedora Individual (MEI). Inclusive, hoje, é possível encontrar a marca dela em Rondônia e Mato Grosso. Tudo graças à qualidade e ao design.

A empresa nasceu de uma conversa com as amigas e, para viabilizar, procurou o Sebrae onde participou de vários workshops. De acordo com Emerson Silva, analista técnico do Sebrae de Vilhena, a equipe faz todo um acompanhamento desde o processo de pensar o negócio até a gestão em funcionamento. “Temos soluções para todos os estágios do empreendimento, desde consultorias a capacitações”, disse.

No início, as primeiras sandálias fabricadas não saíram como planejado, ficaram feinhas e teve de dar para os parentes, amigas e baratear o preço de algumas. Hoje, além de produzir com design agradável em vários modelos, possui revendedoras nos municípios de Vilhena, Cerejeiras, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ji-Paraná, e no Mato Grosso em Colniza, Juína e Sinop.

Para a cliente Ana Maria Mezzomo, a rasteirinha é super confortável e é a única que consegue usar diariamente sem sentir incômodo nas pernas, pois tem problemas de varizes.

A matéria prima vem de fora de Rondônia e pretende comercializar em Porto Velho. Além do mais, descobriu como nicho as sandálias personalizados para festas.

Preocupada, a empreendedora alerta a importância de formalizar o negócio e manter a regularidade como MEI, fazer a declaração de renda todo ano para não perder os benefícios, dentre eles o próprio CNPJ.

Emerson destaca que é muito fácil fazer a declaração, podendo ser realizada no site ou no próprio Sebrae. “É importante frisar que o para ser MEI é necessário faturar no máximo até R$ 81 mil por ano (R$ 6.750,00 por mês) e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Entre as vantagens oferecidas está o registro no CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária como pessoa jurídica e a emissão de notas fiscais”, alertou.

Texto e fotos: Assessoria