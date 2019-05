Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no último dia 16, o deputado estadual Cirone Deiró apresentou requerimento a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) para que apresente o plano de trabalho e a aplicação dos recursos do Proleite, fundo constituído com recursos da comercialização do leite.

Outra proposta, defendida pelo deputado Cirone diz respeito a necessidade de adiar a vigência da instrução normativa 76, em razão da ausência de condições de cumprir as determinações da referida instrução normativa, principalmente a diminuição da temperatura de recebimento do leite (7oC).

“Nossos produtores não podem ser penalizados pelas regras de uma normativa produzida em gabinetes, sem considerar a realidade do campo”, defendeu o parlamentar.

Em relação às estradas rurais, Deiró quer que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) repasse as prefeituras recursos do FITHA. Segundo ele, o FITHA é um fundo criado especificamente para destinar recursos para melhorar as estradas e a infraestrutura dos municípios. “Precisamos que o DER nos apresente o plano de trabalho para apoiar as prefeituras na recuperação das estradas. Essa é a primeira reivindicação dos agricultores”, disse.

Já em relação ao preço do leite, o deputado apresentou proposta no sentido de que o preço mínimo não poderá ser menor que o preço médio praticado pela CONAB. Junto com a definição do preço, o parlamentar quer que os laticínios firmem contrato com os produtores e estabeleça o prazo de pagamento do produto.

Segundo Cirone, a ausência dessas regras deixou os produtores sem poder de negociação. “O prazo máximo para o pagamento ao fornecedor não poderá exceder 15 dias”, defendeu.

Cirone cobrou do secretário Padovani e do presidente da Emater que coloque em prática a política de apoio e incentivo aos produtores de leite no Estado. Segundo o parlamentar, a assistência técnica precisa chegar na propriedade do agricultor. “Só assim, conseguiremos mudar essa realidade de baixa produção do nosso leite”, afirmou.

O deputado Cirone Deiró também apresentou proposta ao governo para a realização de uma campanha de comunicação com foco na qualidade do leite, pois a comunicação tem papel estratégico para o desenvolvimento econômico, e se bem executada pode induzir a mudança de práticas consideradas equivocadas em determinada atividade.

“Com base nessa premissa apresento indicação para que o governo realize campanhas de comunicação de incentivo as boas práticas na produção do leite, e na sequência uma campanha de estimulo ao consumo de leite”, pontuou Deiró.

Cirone também apresentou indicação ao governo para a realização de uma premiação estadual. “ Podemos realizar uma premiação nos mesmos moldes do prêmio do café. Tal iniciativa vai incentivar a qualidade do leite rondoniense”, concluiu.