O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 20, no Avenida Curitiba, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do táxi Ford Fiesta, de placa NCN-4259/Vilhena, seguia pela Avenida Curitiba, sentido Cuiabá, quando um motociclista que pilotava na sua frente, teria freado bruscamente. Com isso, o motorista do carro não teve tempo de parar e bateu na traseira da moto.

No impacto, o condutor da motocicleta identificado Robtlialhe Fernandes, de 26 anos, bateu contra o asfalto sofrendo uma possível fratura na perna esquerda e escoriações.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.