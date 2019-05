Com a justificativa de participar de evento político, quatro vereadores do município de Colorado do Oeste embarcaram nesta semana para Brasília, capital político do Brasil.

Embora seja legal, os vereadores Evandro Prudente (PDT), Natalio dos Santos (PP), Martinho de Souza (MDB) e Fábio da Silva Souza (PDT) vão consumir mais de R$ 17 mil nos cincos dias da programação.

Nas justificativas apresentadas e divulgadas no Portal da Transparência do Poder Legislativo, os parlamentares explicaram que as despesas – que no total incluem valores de diárias, passagens e combustível – “é para cobrir gastos de estadia na cidade de Brasília (DF), onde participarão da 7ª Mobilização Nacional de Vereadores, que acontecerá nos dias 21 a 24 de maio de 2019, no auditório do DNIT (Brasília-DF), e será realizada pela ABRACAM – Associação Brasileira de Câmaras Municipais”.

Alegam ainda que “a viagem está prevista para o dia 20 de maio de 2019, no período noturno e será utilizada a caminhonete S-10, placa NDO-7817 que pertence à Câmara Municipal de Colorado do Oeste, até a cidade de Cuiabá (MT), na qual o vereador embarcará em um avião com destino a Brasília – DF, com passagens custeadas pela Câmara Municipal de Colorado do Oeste – RO”.

VALORES

Conforme levantamento do Extra de Rondônia junto ao Portal, a diária individual de cada edil é de R$ 550,00. Como cada um pegou cinco diárias totaliza R$ 2.750,00. Contudo, a soma dos quatro é de R$ 11 mil. Valores com passagem e combustível é de R$ 1.458,21, individualmente; O total, entretanto, é de R$ 5.832,84. Finalmente, a despesa geral dos parlamentares foi de R$ 16.832,84 com a viagem, que iniciou na segunda-feira, 20, e retorno previsto para esta sexta-feira, 24.

DESTINO PREFERIDO

Relatório divulgado no Portal da Transparência também mostra uma situação interessante: Brasília é o destino preferido dos vereadores de Colorado do Oeste.

Além dos quatro parlamentares que estão na capital federal, em abril outros três estiveram por lá.

Moacir Rodrigues de Souza, Claudair da Silva e Ataíde Ribeiro Gonçalves também “abocanharam” cinco diárias cada um, no valor total de 2.750,00, para participar da “Marcha dos vereadores 2019”, ocorrido entre os dias 23 a 26 de abril. O valor total de diárias foi de R$ 8.250,00.

Valores com passagem e combustível foi de R$ 1.249,56, individualmente; O total, entretanto, foi de R$ 3.748,00. Finalmente, a despesa geral dos parlamentares foi de R$ 11.998,00 com a viagem.

Já em março, quem visitou a capital federal foi o vereador Rudi Romeu Nauê. Ele também pegou cinco diárias, totalizando R$ 2.750,00, também com a argumentação de participar da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, ocorrido entre os dias 08 a 11 de abril. Com passagens e combustível gastou R$ 1.307,64. A despesa geral foi de R$ 4.057,64.

O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição dos parlamentares para mostrar os “benefícios” que conquistaram na capital federal ou outros esclarecimentos.