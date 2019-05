A polícia do município de Colorado do Oeste, prendeu nesta semana um jovem suspeito de ter passado informações a bandidos sobre como chegar a sala onde ficam as armas do Tiro de Guerra (TG) daquela cidade.

Informação extraoficial dá conta que o rapaz faz parte do curso de formação de atiradores da instituição.

Porém, a polícia continua investigando o fato, no qual na ocasião dois homens invadiram o quartel do TG, renderam os atiradores que estavam na guarda e os soldados que estavam no alojamento.

Devida a ação rápida da Polícia Militar (PM), um suspeito foi preso logo após fugir com objetos das vítimas, o outro ainda está foragido. Mas eles não conseguiram roubar nenhuma arma de fogo. Relembre (AQUI).