Ao visitar o pavilhão das agroindústrias instalados na 8ª Rondônia Rural Show, no parque de exposições Vandeci Rack em Ji-Paraná, o governador Marcos Rocha confirmou a informação antecipada pelo governador do Acre, Gladson Camellí, dando conta que as obras na ponte sobre rio Madeira, no distrito de Abunã, serão concluídas dentro do prazo previsto. Acentuo que ele e Gladson Camelli receberam durante audiência em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro a promessa de que não faltará recursos para a conclusão desta obra.

O chefe do executivo rondoniense elogiou atuação de Gladson Camelli na busca conjunta de recursos para a conclusão da ponte no rio Madeira que interligará definitivamente pela BR 364, o norte de Rondônia com o sul do Acre, consolidando o desenvolvimento econômico e social de uma vasta região produtora de grãos e bovinos de alta linhagem. Marcos Rocha não escondeu a alegria de ter recepcionado os representantes do estado vizinho na 8ª Rondônia Rural Show, tendo em vista que eles trabalham pelos mesmos objetivos.

Cercado pelos representantes das agroindústrias que fazia questão de oferecer um tira gosto, com prova da qualidade de seus produtos ao governador, Marcos Rocha sustentou que as pequenas empresas geram rendas para as famílias e que elas continuarão tendo todo o apoio do governo do Estado. Acompanhado pelo secretário de Agricultura, Evandro Padovani, e outras autoridades, ele visitou e cumprimento dezenas de produtores de doces, compotas, queijos, mussarela, iogurte, embutidos, manteiga, mel, bolachas, pães caseiros e outras guloseimas produzidas nas agroindústrias.

Ao mesmo tempo ao tomar conhecimento das ações dos dois governadores para conseguir recursos para conclusão da ponte no rio Madeira, o empresário acreano, Vagner Álvares, que está expondo 40 animais bovinos da raça senepol na 8ª Rondônia Rural Show, assegurou, “isso é bom para os dois estados, que finalmente terão as balsas substituídas por uma ponte de concreto”. Vagner entende que os dois estados trabalhando afinados na área econômica, todos sairão ganhando.

É verdade, empresários de Cruzeiro do Sul, no extremo acreano na divisa com o Peru distante de Ji-Paraná mais 1.300 quilômetros se encontram visitando e conhecendo potencial da 8ª Rondônia Rural Show, sacramentando essa política de boa vizinha.