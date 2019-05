Durante pronunciamentos na sessão itinerante desta quinta-feira (23), realizada no Centro Tecnológico Vandeci Rack, na 8ª Rondônia Rural Show, os deputados estaduais reforçaram a importância do evento, reafirmaram o apoio ao setor produtivo, mas cobraram que o Governo inicie com urgência um amplo programa de recuperação das estradas, através do Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

Primeiro a se pronunciar na sessão itinerante, o deputado Lebrão (MDB) parabenizou os organizadores da feira, considerada a segunda maior da região Norte, cumprimentou e agradeceu a presença de representantes do Governo Boliviano e disse esperar que a visita possa, acima de tudo estreitar o relacionamento de Rondônia com o país vizinho.

“Temos um grande trabalho pela frente e o desafio de fazermos as interligações necessárias que são as aberturas das nossas fronteiras. Não adianta fazermos um evento dessa envergadura se não tivermos essa integração com o Departamento de Beni, Pando e todas as demais localidades bolivianas com nosso Estado, para assim, estreitarmos as relações em prol do desenvolvimento”, concluiu Lebrão.

Ele informou que a Frente Parlamentar da Assembleia irá até a Bolívia para dar continuidade a Mesa da Irmandade e retomar os negócios com o país boliviano.

O deputado Ismael Crispin (PSB) usou a tribuna para agradecer ao governador Marcos Rocha e equipe, por atuarem no projeto de crescimento de Rondônia, destacando ainda a força da agricultura familiar e do agronegócio.

“Estamos no maior evento do agronegócio de Rondônia, que não existiria sem a força da agricultura familiar e da agroindústria. Sem esses setores, a Rondônia Rural Show não teria a dimensão que tem. Dois projetos, que fortalecem os programas Prove e o Susaf, serão votados na sessão de hoje. E o caminho do progresso de Rondônia segue firme e forte”, destacou.

Já o deputado Chiquinho da Emater (PSDB) disse em rápido pronunciamento, que acompanhou todas as edições da Rondônia Rural Show e cada ano vê o crescimento. “Essa feira é realizada para o produtor rural e foi o grande sonho lá atrás. Hoje o governador Marcos Rocha e o secretário Padovani dando continuidade comprova o seu comprometimento com o produtor rural de Rondônia. É um prazer estar aqui representando a Assembleia, a Casa do Povo e dizer a todo o estado que é um estado que cresce e se desenvolve a passos largos. Há mais de 40 anos que estamos aqui, juntamente com Basa, Banco do Brasil, Caixa e agora as cooperativas, fazendo o Estado de todos nós, e tenho certeza que vamos construir um Estado melhor”.

Zoneamento

O deputado Ezequiel Neiva (PTB) ressaltou a importância de uma política ambiental e de regularização fundiária, para fortalecer ainda mais o setor produtivo. “Aproveito a presença do governador e de secretários e peço que seja encaminhado para a Assembleia Legislativa o projeto de atualização do Zoneamento socioeconômico e ecológico, além de avançarmos na regularização fundiária. Com isso, iremos pelo menos dobrar a capacidade da Rondônia Rural Show e de toda a nossa economia”, afirmou.

Em discurso, o deputado Lazinho da Fetagro (PT) pediu apoio de todos os pares para assinatura de um documento, que posteriormente será encaminhado a Brasília, protestando contra o corte de recursos da Educação superior. “Trago hoje uma moção de apoio aos institutos federais e a nossa universidade que estão com seus recursos contingenciados pelo Governo Federal”, disse Lazinho.

Sobre a Rondônia Rural Show, Lazinho elogiou o Governo atual pela continuidade da feira iniciada pela gestão do ex-governador Confúcio Moura (PMDB). “Este evento é do agricultor, da agricultura, das famílias rondonienses, responsáveis pelo desenvolvimento do Estado”, parabenizou o deputado. “Se não investir nesse setor, infelizmente, não adianta ficar reclamando depois da falta de recursos públicos”, encerrou.

O deputado Jair Montes (PTC) abriu a sua fala sugerindo que Junior Gonçalves seja efetivado na Casa Civil, pois já teria mostrado qualificação para o cargo. “Havia um boato de que o presidente da Assembleia e o governador não se comunicavam, o que não é verdade e estamos vendo aqui nesta reunião. A Classe política precisa se unir e trabalhar na mesma sintonia. Eu lamento a ausência de representantes da bancada federal aqui e dos demais poderes e instituições”.

Para Jair, “nosso mandato é passageiro, mas o Estado fica. As instituições ficam. Mas, quero registrar ainda que pagamos uma energia tão cara e na abertura da Rural Show, a Energisa deixou sem eletricidade na hora do pronunciamento do governador. Por isso, temos que valorizar o nosso Estado e brigar por ele. Contem comigo nesta luta e tudo o que for em prol do Estado, terá meu apoio e meu voto na Assembleia”.

Estradas

O deputado estadual Anderson Pereira (Pros) pediu ao governador Marcos Rocha (PSL), presente à sessão, atenção especial ao DER para que o órgão possa recuperar as estradas e dar condições para que os produtores possam escoar a sua produção.

O parlamentar elogiou a “festa do agronegócio”, organizada através da 8ª Rondônia Rural Show, criada para fomentar a agricultura familiar e trazer tecnologia ao produtor. “Tenho consciência de onde vem os recursos públicos e o setor produtivo gera emprego e fomenta a nossa economia”, discursou. Segundo ele, os 24 deputados estão unidos na Casa de Leis para trabalhar em favor do setor produtivo.

A deputada Cassia Muleta (Podemos) disse que o Governo começou a trabalhar e a fazer bonito. “Tenho certeza que o governador Marcos Rocha vai aproveitar todos os projetos bons e aperfeiçoar os que precisam de ajustes”.

Ela também apresentou o pedido para que o Governo dê uma atenção especial para as estradas, garantindo o escoamento na produção agropecuária. “Estive no DER e vi muitas máquinas precisando de reparos. Agora, chegou o verão e o Estado precisa trabalhar com firmeza, para melhorar as condições das nossas estradas, tanto as asfaltadas quanto as que são de cascalho”.

No seu discurso, o deputado Adelino Follador (DEM), após cumprimentos a todos os presentes na itinerante, disse da alegria de, mais uma vez, participar de um evento que trata da agricultura de Rondônia. Segundo o parlamentar, o Estado atualmente ocupa um lugar de destaque no Brasil em razão dos seus avanços no agronegócio.

Follador, ao direcionar sua falar ao governador Marcos Rocha, pediu prioridade nas ações do DER. O deputado fez um apelo para o chefe do Executivo quanto às condições das rodovias e estradas de Rondônia, em especial, as estaduais.

“Essas são as mais importantes, pois são utilizadas para o escoamento do setor produtivo. Nossas rodovias estão em péssimo estado de trafegabilidade, e sem estrada tudo fica prejudicado. Não tem como recorrer aos serviços de saúde em casos de emergência, os ônibus escolares não podem andar, a produção agrícola não chega a seu destino, tudo piora com a falta de estradas. Sabemos da importância de todos os setores, mas sem estrada todos eles se prejudicam, por isso solicitamos uma atenção especial às ações do DER”, concluiu Follador.

Trabalho

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Eyder Brasil (PSL) também elogiou a organização da 8ª Rondônia Rural Show, enfatizando o interesse de vários países na produção agrícola do Estado. O parlamentar explica que esteve acompanhando as negociações de representantes estrangeiros e observou o grande interesse nos produtos rondonienses. “Mais de dez países estavam sedentos em fazer parcerias com Rondônia”, disse Eyder. Ele ressaltou a importância dos produtores rurais na construção e desenvolvimento do Estado. Por fim, o deputado elogiou a atuação dos secretários Evandro Padovani (Agricultura), Elias Rezende de Oliveira, (Desenvolvimento Ambiental) e Junior Gonçalves (Casa Civil).

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB) ressaltou a importância da Rondônia Rural Show e também de a Assembleia Legislativa, em realizar sessão itinerante durante o evento, se aproximando do produtor rural e da população.

“A oitava Rondônia Rural Show, mais uma vez traz um olhar voltado ao agronegócio e ao produtor rural. O que há de mais moderno em tecnologia está exposto aqui. Temos variadas agroindústrias expondo aqui e a expectativa de negócios é muito grande. Esse Estado é pujante devido ao agronegócio e a feira vem para ampliar essa força ainda mais”, destacou.

O deputado Edson Martins (MDB) parabenizou o presidente da Casa, Laerte Gomes (PSDB), pela transferência da sede do Poder Legislativo para a Rondônia Rural Show, aproximando os pares dos produtores no evento tão importante para agricultura. Edson também elogiou o governador Marcos Rocha (PSL) e o secretário Evandro Padovani (Agricultura) pela realização da feira em Ji-Paraná.

O parlamentar lembrou que o presidente Laerte Gomes fez o compromisso de economizar recursos da Assembleia Legislativa e já nos primeiros meses de gestão estão disponíveis mais de R$ 30 milhões no caixa da Casa que serão investidos futuramente no setor produtivo. Da tribuna, Edson pediu a reabertura das usinas de nitrogênio de Porto Velho e Ji-Paraná, colocando suas emendas e do deputado Laerte para viabilizar a revitalização das usinas.

Luizinho Goebel (PV) agradeceu o governador Marcos Rocha, por ser um “governo humilde”, e segundo ele, ouvir a voz rouca das ruas. “O Governo tem nos ouvido e acredito que Rondônia em breve irá escrever uma história bonita, diferente de antes”. O parlamentar destacou o empenho do secretário de Agricultura, Evandro Padovani em realizar a grande feira. “Não é fácil fazer uma festa dessa, com 100 mil pessoas no ambiente, construído em poucos dias e toda a estrutura vai embora em poucos dias e isso vem dando certo. A Rondônia Rural Show é de fato a cara de Rondônia. Tudo aquilo que Rondônia tem de bom tem nessa edição da Rondônia Rural Show”.

O deputado agradeceu ainda a imprensa, que tem divulgado todas as edições da feira. “A Rondônia Rural Show não é do Governo, dos deputados, é de todo o povo do Estado. Ela que nos dá a oportunidade de trazer pessoas para investir e talvez montar sua empresa, sua indústria e gerar renda para nosso Estado”.

Ele finalizou o discurso anunciando que irá apresentar projeto solicitando a criação da Frente Parlamentar da Agricultura, já existente no Congresso, para aqueles que plantam e os que colhem tenham ouvidos na Assembleia e se transforme em uma bandeira de luta daqueles que defendem nosso Estado”.

Impostos

O deputado Adailton Furia (PSD), após cumprimentar todos os presentes, enalteceu o evento como uma festa em comemoração ao crescimento e o desenvolvimento da agricultura no Estado de Rondônia. Ele questionou o Governo quanto ao valor do IPVA pago pelos contribuintes rondonienses. O parlamentar disse ter feito uma consulta para comparar o valor do imposto cobrado no Acre com o preço em Rondônia.

“Nós pagamos 100% a mais do que nossos vizinhos do Acre. Da mesma forma acontece com o valor das taxas da primeira e segunda habilitação, aqui em Rondônia, nós pagamos 145% mais caro. Aliás, em Rondônia tudo é mais caro, pagamos a energia elétrica, o combustível, tudo aqui é mais caro que o restante. Quero apenas saber o que justifica esse absurdo, se nossas estradas estão intrafegáveis, da mesma forma acontece nas ruas dos nossos municípios, tomadas por buracos”, destacou o parlamentar.

O deputado disse não querer atribuir o problema ao Governo atual, “até porque acredito que a administração do governador Marcos Rocha (PSL) seja uma gestão de mudanças”, ressaltou Adailton Furia que concluiu seu pronunciamento afirmando que o Executivo precisa tomar providências em favor da população.

Horários

Também discursando na sessão itinerante, o deputado Cirone Deiró (Podemos), destacou a importância da Rondônia Rural Show e disse que a mola propulsora da economia é a agricultura. “Temos falado e repito. A agricultura tem que ser a menina de seus olhos. E o Governo precisa fortalecer a Emater e Idaron. Precisamos que esses órgãos tenham que trabalhar os dois períodos, iguais ao DER. Como vamos fiscalizar, levar tecnologia, se nossos técnicos tem que encerrar o expediente 13h30? Os servidores precisam trabalhar o dia inteiro para alavancar nossa agricultura”, defendeu.

Marcelo Cruz (PTB) destacou que está na região desde a última terça-feira, visitou os municípios de Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Ji-Paraná e Cacoal e observou como é forte o setor produtivo. O parlamentar se colocou à disposição de todos os agricultores “que levam o Estado nas costas e se não fossem eles, a agricultura familiar, o Estado teria quebrado”.

Aproveitando a presença do governador e do secretário da Agricultura, ele fez dois pedidos. O primeiro é que nos próximos eventos, que a feira se estenda até a noite, pois muita gente não pode acompanhar porque estão trabalhando. Outro pedido é o apoio do Parlamento e do Governo para o retorno da Expovel, em Porto Velho.

Sugestões

Jhony Paixão (PRB) disse acreditar que foi o único parlamentar eleito somente por Ji-Paraná e conhece bem o sucesso da Rondônia Rural Show, que iniciou com 450 expositores, e arrecadou R$ 533 milhões. “Esse ano são 530 expositores, pessoas que acreditaram e uma captação de R$ 700 milhões. É um marco na história. Já é a maior feira agropecuária da região e a oitava do país”, afirmou.

Ele apresentou três pedidos ao Governo, com destaque ao agricultor, entendendo que a feira nada mais é do que a retribuição à classe produtiva. “Se a economia ainda está no azul é devido a vocês. Se cruzarem os braços, a economia entra em colapso. E por isso é necessário um olhar especial às rodovias. Não há como se falar em sucesso na feira, se não há como escoar a produção”.

O segundo pedido do deputado seria criar um mecanismo para que os produtores da bacia leiteira possam falar no mesmo pé de igualdade com os laticínios. Jhony disse ainda que o outro pedido seria um tratamento digno aos policiais e bombeiros. A proposta seria incluída no PPA.

O parlamentar também disse ser favorável a ampliação do horário de funcionamento da Rondônia Rural Show, já fez indicação sobre esse assunto e informou que já existem 418 assinaturas de expositores com o mesmo pedido.